Raub-Verdächtiger stellte sich nach Fahndungsaufruf

Die Wiener Polizei bat am Dienstag die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Raubverdächtigen. Der 16-Jährige wurde beschuldigt, mit einer Pistole an einem Raubüberfall in der Zanschkagassse in Wien-Meidling mitgewirkt zu haben – "Heute.at" berichtete.

Auf Grund der medialen Berichterstattung stellte sich der gesuchte 16-Jährige, ein syrischer Staatsangehöriger, noch am Dienstag um 17 Uhr in der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße selbst.

Im Zuge der polizeilichen Vernehmung zeigte sich der Mann zum Raub geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)