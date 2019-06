Rauchverbot wird Lärm und Müll bringen

In Zukunft werde vor den Gaststätten geraucht werden, schreibt die IG "Gastronomie schützt Anrainer" in einem offenen Brief an die zuständige Stadträtin Ulli Sima. Nachbarn würden unter Lärm und Müll leiden. Sima habe den Wirten Unterstützung angeboten.

Umfrage Sind Sie für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie? Ja, unbedingt.

Eher ja.

Nein, es soll so bleiben, wie es jetzt ist.

Jeder Wirt soll sich das selbst aussuchen dürfen.

Ich weiß es nicht.

Parlament am Zug

Die Gastronomen wollen diese nun annehmen und laden die Stadträtin am Freitag auf eine Lokaltour ein. Denn die Wirte hätten in den letzten Jahren hohe Summen zur Schaffung von Nichtraucherbereichen investiert, so IG-Sprecher Stefan Ratzenberger. Das solle nicht umsonst gewesen sein.

Sima sieht das Parlament am Zug, um eine Lösung zu erarbeiten. "Es geht beim Rauchverbot um die Verhinderung von 13.000 Toten pro Jahr, davon tausend durch Passivrauchen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)