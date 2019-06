Schwedenplatz: Mann (60) erleidet Herzstillstand

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 erlitt ein 60-Jähriger, der sich am Schwedenplatz in der Inneren Stadt befand, einen Herzstillstand.

Die Einsatzkräfte rückten sofort mit dem Rettungshubschrauber aus. Der Mann musste reanimiert werden.

Mann erleidet Herzstillstand am Schwedenplatz

Er befindet sich nun im Spital. Rettungssprecherin Corina Had schließt die Hitze als mitspielenden Faktor nicht aus: "Allerdings spielen hier immer viele Gründe mit."

"Es kann sein, dass die Temperaturen mitgespielt haben, das ist jedoch schwer festzustellen", erklärt sie gegenüber "Heute".

