Ring wird nun zur Regenbogen-Party

Bis zu 500.000 Teilnehmer werden am Samstag (15.6.) bei der Regenbogenparade erwartet. Ab 10 Uhr wird am Rathausplatz gefeiert, um 12 Uhr startet die knallbunte Parade am Ring. europride2019.at

Zahlreiche Events

Fesch’markt

250 Designer präsentieren von Freitag bis

Sonntag (14.–16.6.) ihre neuesten Kreationen in der Ottakringer Brauerei. Mehr auf: www.feschmarkt.info

Längste Dinner-Tafel

Bei Wienissimo gibt es am Freitag (18.30 Uhr) die längste Tafel (65 m). Am Samstag steigt das Familien- und Kulinarikfest im Augarten (ab 10 Uhr). wienissimo.at



American Football

Am Samstag (15.6.) mit Danube Dragons gegen die Vienna Vikings im Donaufelder Stadion, Nordmanngasse 24 (15 Uhr).

Nachtflug am Beach



Heiße Nacht am Samstag (15.6.) im Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm. DJs laden ab 18 Uhr zum Tanzen an der Neuen Donau ein. Alle Infos: www.vcbc.at/events

