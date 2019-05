So wird heuer der Ringturm verhüllt

Das Kunstwerk, das heuer den Ringturm verhüllen wird, ist 4.000 Quadratmeter groß. Insgesamt werden 30 bedruckte Netzbahnen mit rund drei Metern Breite und bis zu 63 Metern Länge aufgebracht.

Umfrage Gefällt Ihnen das neue Motiv 2019? Ja

Nein

Weiß nicht

Mit dem Motiv "Zukunftsräume" werde auf die Erfahrungswelt von Kleinkindern verweisen, die von neuen Erkundungen geprägt ist. Die Künstlerin, Daniela Kostova, wurde 1974 in Sofia geboren und lebt in New York.

Zum zwölften Mal verhüllt

"Die Ringturmverhüllung ist das größte und spektakulärste Projekt unseres Kunst- und Kulturengagements und steht für grenzüberschreitenden Dialog", erklärt Günter Geyer, der Vorstandsvorsitzende der Wiener Städtischen, die das Projekt leitet. "Mit Daniela Kostova setzen wir unsere beeindruckende Reihe der Ringturmverhüllungen durch Kunstschaffende aus Zentral- und Osteuropa fort."

Die Arbeiten für die Umhüllung des Hochhauses starten demnächst, wie der Verein am Freitag mitteilte. Es wird das zwölfte Mal sein, dass der Ringturm künstlerisch ummantelt wird.

Klicken Sie sich durch die Diashow und erfahren Sie, wie das neue Motiv aussehen wird!

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)