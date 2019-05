Roboter sitzt für kranken Schüler in Klasse

"AV1" misst nur 30 Zentimeter, doch für Dominik aus Favoriten ist der kleine Roboter eine große Hilfe. Der Bub leidet an

Krebs und ist schon über ein Jahr zu Hause.

Umfrage Was halten Sie von Robotern? Sie faszinieren mich - Roboter sind unsere Zukunft!

Sie machen mir Angst - wer weiß wo das alles hinführt.

Ich weiß nicht was ich von Robotern halten soll...

Über Roboter im Unterricht

Über den Roboter kann er am Unterricht in der Volksschule Neilreichgasse teilnehmen und mit seinen Klassenkollegen sprechen.

"AV1" wird über eine App am Tablet des Buben gesteuert. Wenn der Roboter seinen "Kopf" bewegt, sieht Dominik zu Hause, was in der Klasse passiert. Der Bub kann den Roboter sogar aufzeigen lassen.

"AV1" blinkt dann, Klassenlehrerin Sylvia Wulz kann Dominik über den Roboter drannehmen und hören. "Das funktioniert ziemlich gut", erzählt die Lehrerin im Gespräch mit science.orf.at.

Förderung durch EU

Die Kinder bemerken sofort, wenn der Roboter blinkt. "Sollte ich es einmal übersehen, machen sie mich darauf aufmerksam."

Über das Kameraauge des Roboters kann Dominik auch in Schulbüchern lesen, die auf seinem Platz in der Klasse liegen. Hauslehrerin Fee Schneider vertieft den Stoff zu Hause mit dem Buben. Durch den Roboter ist Dominik immer mit dabei. Das Gerät kostet 3.000 Euro, die EU fördert den Robo-Einsatz in Favoriten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(T. Peterthalner, N. Oezelt)