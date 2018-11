SPÖ will mit Webseite über KH Nord aufklären

"Vieles wurde über das Krankenhaus Nord berichtet. Manches davon stimmt, manches sind Halbwahrheiten und manches ist derart falsch, dass es eher in ein Märchenbuch gehört".

Mit dieser Einleitung werden Besucher auf der neuen Webseite begrüßt, auf der die SP-Mitglieder der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord über Fakten oder Mythen aufklären will. Die Seite ist seit heute Nachmittag online – nur wenige Stunden bevor morgen, Dienstag, Ex-Stadträtin Sonja Wehsely in der U-Kommission Rede und Antwort stehen muss.

"Mit der neuen Homepage wollen wir richtig und umfassend über die Tätigkeit der Untersuchungskommission informieren", erklärt der Fraktionsführer der Wiener SPÖ in der U-Kommission, Gemeinderat Peter Florianschütz.

Fakten, FAQs und Social Media

Um diese "umfassende Information" gewährleisten zu können hat die SPÖ die neue Webseite grob in fünf Kategorien gliedert: In den FAQs werden oft gestellte Fragen wie "was ist dran am großen Skandal" oder "ist das Grundstück wirklich kontaminiert" behandelt. In der Sektion Fakten stellt die SPÖ Wien ihre Sicht der Lage dar. Im Bereich "SPÖ in der UK" werden die acht Mitglieder der Wiener Genossen in der U-Kommission vorgestellt. Unter "Das KH Nord" präsentiert die SPÖ Wien die Bedeutung des Spitals als einer der Eckpfeiler des Wiener Spitalskonzepts 2030.

Weil das Krankenhaus vor allem auch heiß im Internet diskutiert wird, widmet die SPÖ den Social Media-Kanälen Twitter und Facebook eine eigene Rubrik. Zusammengefasst werden hier alle Tweets und Postings aus und rund um die Untersuchungskommission.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)