Säure-Mord: Ermittler erst nächste Woche in Wien

Verdächtige in Szolnok in U-Haft

Wie berichtet, gestand soll Szilvia P. ihren Freund Jonas M.* am 24.2. im Streit erstochen und anschließend Kopf, Hände und Beine vom Rumpf abgetrennt haben. Die Leichenteile dürfte die Verdächtige – für sie gilt die Unschuldsvermutung – dann in Koffer gepackt und nach Ungarn gebracht haben. In ihrer Heimat Jászladány vertraute sie sich ihrer Mutter Andrea an. Die 51-Jährige zögerte nicht lange, ging in den Baumarkt und kaufte zehn Liter Salzsäure. Damit sollen die beiden Frauen dann versucht haben, die Leiche des getöteten Arztsohnes (32) aufzulösen.

Da das misslang, packten sie die Überreste in Müllsäcke und deponierten diese in einem Bewässerungskanal in Jászalsószentgyörgy. Dort wurden sie von 15-Jährigen beim Radfahren gefunden – eine Hand ragte heraus. Als in Medien über den makabren Fund berichtet wurde, ging der Verkäufer der Chemikalie zur Polizei – er kennt Andrea P. seit Langem. Sie hatte nie zuvor Salzsäure gekauft. Treffer.



Ungarn lassen auf sich warten

Die Verdächtige sitzt im ungarischen Szolnok in Untersuchungshaft und ist geständig. "Ja, ich habe das Verbrechen in Wien begangen", sagte sie laut den zuständigen Ermittlern aus und wirkte auch bereits bereitwillig an einer Tatrekonstruktion mit. Diese wurde auf Video aufgezeichnet. Erst Anfang kommender Woche soll dann endlich die frühere Wohnung der Killerin eingehend auf Spuren untersucht werden – das berichtet die "Kronen Zeitung" in ihrer Nachmittag-Ausgabe. "Heute" wurde bestätigt: Ungarische Mordfahnder reisen dafür extra nach Wien.



"Heute" fand Wohnung der Killerin

Die Wohnung der Killerin unweit des Wiener Gürtels.

