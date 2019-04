Panda-Männchen ist in Wien angekommen

Die Freude im Tiergarten Schönbrunn ist groß: Das sehnlich erwartete Große Panda-Männchen Yuan Yuan ist am Dienstag Abend angekommen.

Zoologin Eveline Dungl und Zootierarzt Thomas Voracek sind am Wochenende nach China gereist, um den Panda nach Wien zu begleiten.

Wiener Gemütlichkeit

Die Reise hat er entspannt verbracht. "Yuan Yuan hat Bambussprossen gefressen, geschlafen und immer wieder neugierig aus der Kiste geschaut", so Dungl. Sein vertrauter Pfleger Dong Li ist mitgereist und bleibt noch zwei Wochen in Wien, um ihm die Eingewöhnung zu erleichtern. Er beschreibt Yuan Yuan als "gemütlichen Bären".

"Wir freuen uns sehr, dass Yuan Yuan da ist, und hoffen, dass er sich in seinem neuen Zuhause schnell wohlfühlt", so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Die Ankunft von Yuan Yuan freut auch die für den Tiergarten zuständige Bundesministerin Margarete Schramböck. "Noch müssen wir uns etwas gedulden, aber ich freue mich sehr für den Tiergarten und seine Besucher, dass Yuan Yuan nun da ist. Ich wünsche mir, dass der Tiergarten mit dem neuen Männchen an seine Zuchterfolge anknüpfen kann."

Hoffnung auf Nachwuchs

Yuan Yuan wurde am 23. August 1999 geboren. Er wurde als neuer Partner für die 18 Jahre alte Yang Yang ausgewählt. Bis Ende Mai ist er zur Quarantäne in der Innenanlage. In dieser Zeit bleibt das Panda-Haus geschlossen, danach wird Yuan Yuan offiziell vorgestellt.

Weil erwachsene Pandas Einzelgänger sind, bewohnen Yang Yang und Yuan Yuan getrennte Anlagen. Aber sie sehen und riechen einander. Schratter: "Yang Yang hat durch die Glasscheibe schon einen Blick auf ihn geworfen. Wir hoffen, dass er ihr gefällt."

Auch Yuan Yuan markiert schon eifrig, um zu zeigen, dass wieder ein Männchen im Haus ist. Aufeinander treffen werden die beiden erst in der Paarungszeit im kommenden Frühjahr.

