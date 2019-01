Schon wieder! Bursch (15) rast mit Mamas Auto weg

Benzin und Autos ziehen einen 15-Jährigen in Wien-Simmering anscheinend magisch an. Mittwochnacht schnappte sich der Schüler das Auto seiner Mutter (49) und brauste damit durch das nächtliche Simmering. Der Autobesitzerin bemerkte, dass ihr Bub und das Auto nicht mehr da waren. Sie rief die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering suchten das Auto und sahen es schließlich in der Herbotgasse. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Bub in der Speditionsstraße gestoppt. Der 15-Jährige zeigte sich bezüglich seines Verhaltens nicht einsichtig. Er wurde angezeigt, das Fahrzeug wieder seiner Mutter übergeben.

Nicht die erste Spritztour

Der Bursche war nicht zum ersten Mal mit Mamas Auto unterwegs: Bereits am 6. August 2018 hatte der 15-Jährige den BMW seiner Mutter "ausgeborgt". Damals verlor der Wiener die Kontrolle über den Pkw und krachte in fünf geparkte Autos. Zwei Personen die sich gerade in ihren geparkten Pkws befanden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Mamas BMW wurde damals schwer beschädigt.

