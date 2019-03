Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei aus

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing wurden am Mittwoch (27.3.) gegen 19 Uhr wegen mehrerer Schussabgaben im Bereich des Waldgebiets in der Nähe der Gebirgsgasse in Liesing alarmiert.

Die Funkstreifen konnten daraufhin drei Männer – im Alter von 19, 20 und 30 Jahren – anhalten. Im Zuge der Kontrolle wurden eine Schreckschusspistole und ein Schlagring im Besitz der Österreicher sichergestellt.

Suchaktion mit Helikopter

Weil aber vorerst nicht klar war, ob auch Personen zu Schaden gekommen sind, wurde das betreffende Waldgebiet unter anderem mit dem Polizeihubschrauber durchsucht. Später folgte die Entwarnung: Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt, wie die LPD Wien am Donnerstag mitteilt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)