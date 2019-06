Scooter-Anbieter geloben Sicherheits-Aufklärung

Derzeit sind rund 6.000 E-Scooter in Wien unterwegs. Doch weil die Flitzer immer wieder teils schwere Unfälle verursachen, starteten Verkehrsministerium, AUVA und Polizei Wien die Initiative "Sicher am E-Scooter".

In einer gemeinsamen Deklaration, die am Dienstag unterzeichnet wurde, verpflichten sich die sechs Anbieter Bird, Circ, Hive, Lime, Tier und Wind, ihre Nutzer über Sicherheits- und Rechtsvorschriften aufzuklären. An den E-Scootern werden Kleber mit QR-Codes angebracht, beim Scannen mit dem Smartphone werden alle wichtigen Hinweise erkennbar.

Die Polizei kontrolliere die Einhaltung in Schwerpunktkontrollen, so der oberste Verkehrspolizist der Stadt, Michael Takacs: "Die meisten Strafen gibt es wegen dem Überfahren roter Ampeln."



