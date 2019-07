Messerattacke durch Senior: Polizist schießt

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurden Polizeibeamte aufgrund eines häuslichen Streits in der Favoriten Straße alarmiert. Als die Polizisten an der betroffenen Adresse angekommen waren, öffnete ihnen eine Frau die Tür.

"Plötzlich kam wortlos eine männliche Person (73) mit einem Messer in der Hand aus der Wohnung und ging zielgerichtet in Richtung der Beamten", schildert Revierinspektor Daniel Fürst. Daraufhin sollen beide Beamten ihre Dienstwaffen gezogen und den Mann lautstark aufgefordert haben, das Messer fallen zu lassen. Diesen Aufforderungen sei der Mann jedoch nicht nachgekommen.

Polizist feuerte Schuss ab



"Dank einer reflexartigen Abwehrbewegung konnte der Messerangriff abgewehrt werden. Da der 73-Jährige erneut zu einem Stich ausholte, wurde von einem Polizisten ein Schuss abgegeben", heißt es seitens der LPD Wien.

Durch den Schuss, der sich nicht gegen den Mann richtete, sei dieser kurzzeitig abgelenkt worden und konnte zu Boden gebracht, entwaffnet und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in einer Hosentasche einen selbstgebauten Schlagring. Auch die Tatwaffe, das Messer, wurde sichergestellt.

Durch den Messerangriff erlitt einer der Polizisten eine Schnittverletzung an der Hand und musste vom Dienst abtreten. Dem Mann wurde die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

Die Bilder des Tages >>>



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)