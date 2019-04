Serbische Touristin mitten in Wien verschwunden

Am Wochenende soll die junge Serbin aus Novi Sad in der Wiener Innenstadt unterwegs gewesen sein. Sie buchte die Reise durch eine Touristen-Agentur und reiste deshalb mit einer Reisegruppe in die Bundeshauptstadt. Am Samstag hätte sich die Gruppe in der Innenstadt zusammengefunden, um wieder abzureisen. Natasa kam jedoch nicht zum vereinbarten Treffpunkt.

Familie hofft auf Hinweise

Nach der Serbin wurde auf Hochtouren gesucht. Auf Facebook wurde sogar eine Seite erstellt, mit dem Ziel, die junge Frau zu finden. Der dazugehörige Beitrag wurde innerhalb kurzer Zeit bereits über 900 Mal geteilt.

Familie und Freunde hofften, dass sie dadurch entscheidende Hinweise bekommen würden. Letzten Endes stellte sich heraus, dass die junge Serbin mit ihrem Freund "durchbrennen" wollte. Am Dienstag verkündete die Familie, dass Natasa wohlauf wiedergefunden wurde.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)