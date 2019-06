In der großen Sperlgasse im zweiten Bezirk wird Nachbarschaftsliebe noch groß geschrieben. Der 31-jährige Daniel Böhm fand in seinem Haus einen aufgehängten Brief einer Nachbarin im Hauseingang. Er war entzückt: "So geht Nachbarschaftshilfe", sagte er sich und will ab jetzt auch seine Hilfe zur Verfügung stellen.

Hilfe an Hitzetagen für ältere Nachbarn

In diesem Schreiben bietet eine Nachbarin älteren Bewohnern des Hauses ihre uneingeschränkte Hilfe an: Egal, ob es sich um das Tragen der Einkaufstaschen handle oder um eine Besorgung in der Apotheke. "Diese kleine Hilfe ist natürlich kostenlos! Auch ich werde mal alt sein und mich dann sehr über die Hilfe anderer freuen", schreibt die Dame.

"Das hat mich einfach inspiriert. Ich finde, diese Aktion sollten wir alle nachahmen", so der 31-Jährige, der das Schreiben auch auf Facebook teilte. Tausende teilten den Brief, viele waren sichtlich gerührt von dieser Nachbarschafts-Nächstenliebe.

"Gerade bei Hitzetagen steht eine Stadt wie Wien vor großen Herausforderungen und vor allem ältere Menschen leiden sehr. Durch die soziale Isolation sind viele tagelang alleine in ihrer Wohnung, weil ihnen die Hitze zu schaffen macht", weiß der Wiener.

In seinem Haus gab es bereits andere soziale Aktivitäten, wie der umgekehrte Adventkalender. Jeden Tag wurden dafür Sachspenden von den Hausbewohnern in einen Kalender gelegt. Am Ende der Adventszeit wurde der gesamte Kalenderinhalt gespendet. In einer Großstadt könne es schnell zur Anonymisierung kommen: Machen Sie einen Schritt in die andere Richtung und helfen Sie ihren Nachbarn, meint Daniel Böhm.

