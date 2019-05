So tischt Caritas-Koch 200 Portionen täglich auf

Seit rund zwei Jahren arbeitet Pascal R. (29) als Koch in der Caritas-Einrichtung "Zweite Gruft" in der Lacknergasse (Währing), über 100.000 Mahlzeiten hat er zubereitet: "Ich wollte weg vom Alte-Leute-Essen hin zu Gerichten, die einfach zu machen sind und trotzdem gut schmecken", so der gebürtige Tiroler zu "Heute".

Täglich muss der studierte Sozialanthropologe mithilfe eines Jungkochs und einer Zuckerbäckerin ein Menü erstellen und 200 Portionen zubereiten – von der Böhmischen Krautsuppe über Gulasch mit Nudeln bis zu Topfenknödeln mit Zwetschkenröster. Punkt 12 Uhr wird dann aufgetischt: "Ich verkoche täglich etwa 40 Kilo Fleisch, zehn Kilo Reis oder 50 Kilo Nudeln", erklärt der 29-Jährige. Auch Freiwilligen-Gruppen bringen oft Lebensmittel mit und kochen für die Obdachlosen in der Caritas-Einrichtung: "Leider sind wir oft unterbesetzt, daher suchen wir immer Leute", meint Pascal.

Wer helfen möchte: E-Mail an kochgruppe.zweitegruft@caritas-wien.at

