Dieser Ball macht Stress-Abbau zum Kinderspiel

Was aussieht wie ein grinsender Anti-Stress-Ball ist in Wirklichkeit ein kleiner Mental-Coach. Rund zehn Sensoren und vier optische Pulsmesser in den Augen des SimyBalls messen zehnmal pro Sekunde den Hautleitwert (also die elektrische Leitfähigkeit der Haut, die durch durch Schweiß beeinflusst wird) und den Blutdruck des Nutzers. Ein Algorithmus errechnet aus den Daten den aktuellen Stress-Level. Sichtbar wird dieser durch Farb-LED im Lächeln des Balls: Blau bedeutet tiefen entspannt, danach folgt grün, gelb, rot oder lila (höchster Stresswert).

Umfrage Würden Sie mit dem SimyBall trainieren? Auf jeden Fall, das klingt sehr vielversprechend.

Ich weiß nicht, ich bin da etwas skeptisch.

Nein, ich hab eigene Wege um Stress abzubauen.

Ball macht Reaktionen des Körpers sichtbar

Entwickelt wurde der SimyBall von Andreas Chabicovsky (51), der 2016 auch das StartUp-Unternehmen "SimyLife" mit Sitz in Wien gründete. "Der SimyBall gibt Bio-Feedback und macht die Reaktionen des vegetativen Nervensystem sichtbar", erklärt Andreas, "und dieses lässt sich trainieren".

Dafür hat das Unternehmen "SimyLife" eigene Spiele entwickelt, die Entspannung, die Konzentrationsfähigkeit oder die mentale Leistungsfähigkeit steigern sollen. "Im SimyBall sind Bewegungssensoren eingebaut, mit denen man die Spiele auf dem PC oder Tablet steuern", erklärt Andreas.

Eigene Körperreaktion steuert Spiele

Während Spiele wie das Bogenschießen auf Konzentration ausgelegt sind, geht es bei anderen um die (möglichst) totale Entspannung. "Das ist auch der große Unterschied etwa zur Nintendo Wii. Hier wird zwar auch mit dem Körper gesteuert, aber beim SimyBall spielt der individuelle Stress-Level des Spielers eine entscheidende Rolle. So kommen beim Spiel SimyHap, einem Weltraum-Shooterspiel, die feindlichen Raumschiffe umso schneller, je aufgeregter oder aktivierter der Spieler ist. Ist man hingegen ruhig und entspannt, bekommt das eigene Schiff sogar ein Schutzschild", schmunzelt Andreas.

Nach jedem Spiel gibt es eine Auswertung, die etwa über den Stresslevel zeigt, wann die Konzentration verloren geht. Der virtuelle SimyCoach gibt innerhalb des Spiels in Echtzeit persönliches Feedback und Hilfestellungen.

Intervalltraining für mehr Entspannung, Wohlbefinden und mentale Stärke

Die Idee zum SimyBall kam Andreas, der als diplomierter Sporttrainer und IT-Projektmanager arbeitete, als er bemerkte, dass kurz vor einer wichtigen Veröffentlichung eines Produktes viele Mitarbeiter krank wurden. Grund dafür war in vielen Fällen Stress. "Danach habe ich den ersten SimyBall entwickelt. Der Hintergedanke ist, dass durch das Intervalltraining, also die Abwechslung von aktivierenden und entspannenden Phasen der Spieler lernt. Durch das regelmäßige Training erfährt der Nutzer mehr Wohlbefinden, steigert seine Stressresilienz und die Leistungsfähigkeit", erklärt Andreas.



(Bild: SimyLife)

Der SimyBall ist für jedes Alter geeignet: Im Berufsleben hilft er, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben, Sportler unterstützt er bei der Leistungssteigerung, Schüler und Studenten bei der Konzentration.

Investor wird noch gesucht

In einer ersten Testphase ließ er 200 Mitarbeiter die Spiele spielen. Resultat: Keiner wurde mehr krank. Derzeit wird der SimyBall noch im Business-Bereich eingesetzt. Geplant ist aber, den Ball auch für "Normalsterbliche" auch den Markt zu bringen. "Wenn alles gut geht, wird es 2020 zu weit sein. Um das zu schaffen, brauchen wir aber noch einen Investor", erzählt Andreas.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: