Am Parteitag 26. April 2019 05:30; Akt: 25.04.2019 20:42 Print

Sozialistische Jugend will Essverbot kippen

Die Sozialistische Jugend will am SP-Parteitag das Essverbot in den Wiener U-Bahnen rückgängig machen. Die Erfolgschancen für ihren Antrag sehen sie aber gering.