Spatenstich für neuen Park in Floridsdorf

Jedes Jahr ein neuer Park oder die Neugestaltung eines bestehenden Parks: Das war das Versprechen von Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) als dieser 2014 als Nachfolger von Heinz Lehner (SPÖ) sein Amt angetreten hat.

"Bisher haben wir dieses Ziel jedes Jahr mehr als erfüllt. Die Grünraumversorgung der Floridsdorferinnen und Floridsdorfer ist mir ein wichtiges Anliegen und trägt entscheidend zur Lebensqualität in Floridsdorf bei", ist Papai überzeugt.

Ein Park wird saniert, einer entsteht neu

Neben der Sanierung des Karl-Seidl-Parks am Leopoldauer Platz 35 steht heuer auch die Errichtung einer neuen Parkanlage in der Grellgasse nördlich der Gerasdorfer Straße auf einer Fläche von rund 3.500 m2 auf dem Programm.

In die Ausgestaltung des Parks seien viele Wünsche aus einer Bürgerbeteiligung eingeflossen, so Papai. Dazu zählen etwa Fitnessgeräte, großzügige Aufenthaltsmöglichkeiten und Spielelemente für alle Altersgruppen. Als besonderes Highlight wird ein naturnaher Steinhügel als Eidechsenaufenthaltsfläche in die Parkanlage integriert.

So soll der neue Park aussehen:



(Bild: MA42)

Bauträger übernehmen Kosten

Die Gesamtkosten von 550.000 Euro werden größtenteils über einen städtebaulichen Vertrag von örtlichen Bauträgern finanziert. "So kommt Floridsdorf zu einer neuen, modernen Parkanlage mit einem relativ geringen Einsatz von Mitteln aus dem Bezirksbudget", freut Papai. Wann der Park fertig sein soll, wurde nicht bekannt gegeben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)