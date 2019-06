Spektakulärer Einsatz nach Arbeitsunfall in Wien

Am Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Liesing. Dabei wurde ein 36-jähriger Mann, der mit Arbeiten an einem Rohbau beschäftigt war, durch einen Eisensteher verletzt. Der Unfall ereignete sich im zweiten Stock des Rohbaus.

Umfrage Engagieren Sie sich freiwillig (Rettung, FF, Caritas etc.)? Ja und zwar für mehrere Organisationen.

Ja, für eine Einrichtung.

Nein, aber ich habe mal...

Nein, ich habe keine Zeit.

Nein, interessiert mich nicht.

Die Wiener Berufsrettung rückte mit der Seiltechnikeinsatzgruppe (STEG) an und startete die notfallmedizinische Versorgung des Verletzten noch im zweiten Stock. Anschließend wurde der Bauarbeiter in Kooperation von Rettung und Feuerwehr mittels Schleifkorbtrage auf Normalniveau herabgelassen.

Dabei kam ein Kran zum Einsatz, der sich bereits auf der Baustelle befunden hatte. Der Bauarbeiter wurde mit mittelschweren Kopfverletzungen und Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)