Deutschkurse am Arbeitsplatz

Mit "Deutsch im Beruf" bietet die Stadt Wien ein neues berufsbegleitendes Bildungsprogramm für Arbeitnehmer, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten.

Das Bildungsangebot richtet sich vor allem an Menschen, die in Hilfsberufen tätig sind. Das Besondere an "Deutsch im Beruf2": Die Kurse können auch direkt am Arbeitsplatz stattfinden, aktuell etwa in Spitälern des Krankenanstaltenverbundes (KAV).

Einen dieser Kurse im Wilhelminenspital haben Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky und KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb am Dienstag besucht: "Integration braucht konkrete Maßnahmen, die Chancen eröffnen und Möglichkeiten bieten. Der Bildung und dem Spracherwerb kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Wien bietet daher zielgruppengerecht Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle, die sie brauchen", betonte Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky."Uns ist es wichtig, die Kolleginnen und Kollegen bei der beruflichen Entwicklung zu unterstützen und so weitere Berufschancen zu eröffnen", so KAV-Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb.

„Deutsch im Beruf“ wird für die Stadt Wien von Interface Wien durchgeführt. Seit Jänner 2019 finden 15 Kurse mit über 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Deutschniveau A1 bis B1+ statt. Kurse werden derzeit für Mitarbeiter des Krankenanstaltenverbundes (KAV), der Firma Sodexo, der Firma Ankerbrot sowie der beiden Hotels Anatol und Rathauspark angeboten. Gespräche mit weiteren Interessenten finden bereits statt.

Was bieten die Kurse?

Die Teilnehmenden erweitern ihre kommunikativen und schriftlichen Kompetenzen in Deutsch, bauen ihre Grammatikkenntnisse aus und entwickeln ihr Text- und Leseverständnis weiter. In den Kursen wird die Arbeitswelt der Teilnehmenden berücksichtigt, und zwar nicht nur beim Lehrstoff, sondern auch in Hinsicht darauf, wieviel Lernen nach einem Arbeitstag noch möglich ist und welche Methoden das berufsbegleitende Lernen fördern.

Es gibt zum Beispiel Teilnehmerinnen, die als Reinigungskräfte tätig sind, aber eine Pflegeausbildung anstreben. Eine Teilnehmerin ist Physiotherapeutin und möchte ihre Ausbildung anerkennen lassen und eine als Küchenhilfe tätige Teilnehmerin möchte ihr Deutsch verbessern, um einen außerordentlichen Lehrabschluss als Köchin zu machen.

An „Deutsch im Beruf“ nehmen derzeit Mitarbeiter im Alter von 15 bis 65 teil, die 17 unterschiedliche Erstsprachen sprechen. Die Teilnehmer sind vor allem in den Bereichen Reinigung und Küche tätig. Die Kurse finden in der Regel außerhalb der Arbeitszeit und zweimal wöchentlich statt. Die ersten Kurse enden mit Ende Juni/Anfang Juli 2019, das Bildungsprogramm wird über den Sommer und Herbst fortgesetzt.

(no)