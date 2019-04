Stadt Wien startet mit LKW-Abbiegeassistenten

Ausgelöst wurde die Diskussion um den LKW-Abbiege-Assistenten durch den schrecklichen Unfall mit einem neunjährigen Jungen in Wien, der von einem LKW am 31. Jänner 2019 überrollt und getötet wurde. Etliche Demonstrationen und Anträge haben bis dato zu nichts geführt. Jetzt lässt die Stadt Wien aufhorchen mit dem ersten LKW der Stadt Wien, der mit einem solchen Gerät ausgestattet wurde.Der Fuhrpark der Verkehrsabteilungen der Stadt Wien (Ma 28,29, 33), insgesamt 37 LKW, sollen in den nächsten Wochen ausgestattet werden.

Ausgestatteter LKW: Reparaturzug der MA 28

Bei dem LKW handelt es sich um einen 25 Tonnen schweren "Reparaturzug" der MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau). Dieser wird für den Transport von Baumaterial verwendet und sei häufig in engen Gassen unterwegs. Der Abbiegeassistent bringt eine deutliche Verbesserung für die Lenker und Lenkerinnen. Das System ist mit vier Ultraschallsensoren (drei Stk. im Kotflügel und ein Stk. hinter dem Windabweiser), einer Kamera und einem Monitor ausgestattet. Das System gibt zuerst ein optisches (blinkender Balken) und schließlich ein akustisches Signal zur Warnung des Lenkers ab.

Vizebürgermeisterin Vassilakou stattet MA 28 aus , MA 29 und MA 33

"Ich habe gesagt, was ich in meinem Wirkungsbereich tun kann, tue ich. Jetzt haben wir mit dem größten LKW der Verkehrsabteilung begonnen", so Verkehrsstadträting Vassilakou (G). "Parallel dazu haben wir einen 3-Punkte-Plan zur Schulwegsicherheit auf Schiene gebracht sowie den Fördertopf für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit um eine Million Euro erhöht und die Bezirke um Mitwirkung ersucht."

Flotte der Stadt Wien wird mit LKW-Abbiegeassistenten sicherer

"Mit dem Abbiegeassistent wird die Flotte der Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau - noch sicherer unterwegs sein. Mit der nun erfolgten Umrüstung unseres ersten LKW wollen wir Erfahrungen sammeln und die Technik weiter auf Herz und Nieren prüfen", so Thomas Keller, Leiter Straßenverwaltung und Straßenbau.

Während diskutiert wird, kommen Menschen zu Schaden

Am 31. Jänner 2019 wurde ein neunjähriger Bub in Wien von einem LKW überrollt und getötet. Seitdem wird österreichweit über die verpflichtende Nachrüstung von LKW mit Abbiegeassistenten diskutiert. Verkehrsminister Norbert Hofer ist von seiner Blockadehaltung keinen Millimeter abgerückt. Währenddessen sind weitere Menschen verletzt oder gar getötet worden:

15. Februar 2019: Ein LKW erfasste beim Schottenring (Wien) eine Frau und zwei Kinder. Die Familie war mit einem Lastenrad unterwegs. Sie hatten unglaubliches Glück und wurden nur leicht verletzt.

19. Februar 2019: Das Jüdische Museum Wien trauert um seinen ehemaligen kaufmännischen Direktor Georg Haber. Ein Kastenwagen hatte ihn am Dienstag in der Innenstadt beim Zurückschieben erfasst und tödlich verletzt.

1.März 2019: Klein-Lkw-Lenker fuhr Fußgänger an – Pensionist verstarb im Krankenhaus. Bezirk Ried im Innkreis (OÖ).

8.März 2019: Radfahrerin in der Stadt Salzburg von Lkw tödlich verletzt.

24. April 2019: Ein Kleinbus überrollte in Baden (NÖ) einen achtjährigen Buben. Das Kind erlag tags darauf seinen Verletzungen.

Kritik an Verkehrsminister Hofer: Wien vor „Schrott-LKW“ schützen

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (G) kritisiert in ihrer aktuellen Aussendung Verkehrsminister Norbert Hofer (FP). ER sei eine verpflichtende Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten schuldig geblieben - und es sei auch seine Schuld, dass es keine gesetzliche Grundlage für sektorale Fahrverbote zum Schutz vor „Schrott-Lkw“ gebe:

"Das Thema ist zu ernst und die Lösung zu einfach, um hier aufgrund von Einzelinteressen dermaßen zu blockieren", so Vassilakou Richtung Bundesregierung.

Vassilakou gegen "Geister LKW", die nirgends abbiegen dürfen

Verkehrsminister Hofers Vorgangsweise, die Verantwortung für eine bundesweite Materie – LKW fahren durch ganz Österreich – auf die Gemeinden abzuwälzen, hält Vassilakou für einen PR-Gag. "Ich bin mir sicher, die Fachleute im Verkehrsministerium raten dem Minister von dieser Idee ab. Denn sie wissen, allein in Wien gibt es 13.000 Kreuzungen und damit rund 22.800 Rechtsabbiegemöglichkeiten, die man LKW verwehren könnte. Das endet in einem lebensgefährlichen Chaos, wenn Geister-LKW, die nirgends abbiegen dürfen, durch die Stadt brettern", so Vassilakou abschließend.

