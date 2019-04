Stadt Wien will gekündigte Opel-Mitarbeiter anstellen

In einem Krone-Interview (Freitag-Ausgabe) stellt Bürgermeister Michael Ludwig (SP) eine Sofortmaßnahme für die angekündigte Kündigungswelle im Opelwerk in Aspern in Aussicht. Zumindest die Hälfte der scheidenden 400 Opel-Mitarbeiter sollen eine Anstellung bei den Wiener Linien erhalten.

Wie letzte Woche bekannt wurde, werden bis Jahresende in der Getriebe- und Motoren-Fabrik von Opel in Wien-Aspern 350 bis 400 der insgesamt knapp 1.200 Stellen gestrichen. Der Standort steht nicht zur Debatte.

Wiener Linien übernimmt die Opel-Mitarbeiter

Rund 100 Mitarbeiter des Opel Werks sollen künftig im Fahrbetrieb der Wiener Linien arbeiten, etwa als Bus-, Straßenbahn-, aber auch U-Bahn-Fahrer. Bewerber, die dafür geeignet sind, erhalten firmenintern eine Ausbildung und Schulung. Die anderen 100 Mitarbeiter sollen im Bereich der Fahrzeugtechnik tätig werden.

Opel-Mitarbeiter sollen sich per Mail melden

Interessierte Opel-Mitarbeiter sollen sich per Mail bewerben: opel@wienerlinien.at

Für die weiteren Mitarbeiter werde derzeit ein Sozialplan verhandelt. Der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfond (waff) hat eine Arbeitsstiftung eingerichtet, die bis zu 4-jährige Weiterbildungsmaßnahmen garantieren soll.

(no)