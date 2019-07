Stadt geht jetzt gegen die "Mozart-Verkäufer" vor

Dem Bezirk sind die – zuweilen aufdringlichen – Verkäufer, die in historischen Kostümen und Perücken in der City versuchen, Konzerttickets an den Mann zu bringen, schon länger ein Dorn im Auge. Mit der nun vorliegenden Novelle des Gebrauchsabgabegesetz (GAG) geht die Stadt nun gegen die ungeliebten Tickethändler vor. Heute, Donnerstag, stellte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl (ÖVP) und Dompfarrer Toni Faber die Pläne vor.

Abgaben und fixe Zonen für Ticket-Verkäufer

So soll künftig pro Ticketverkäufer eine Abgabe von 150 Euro je angefangenem Monat fällig werden. Weiters wird durch die Einführung einer neuen Nutzungskategorie im öffentlichen Raum ermöglicht, spezielle Regelungen für Ticketverkäufer im Rahmen von Nutzungskonzepten und Zonierungsplänen festzulegen.

Diese Pläne mit Nutzungszuweisungen können vom Magistrat der Stadt Wien für bestimmte Stadtbereiche oder Straßenzüge erlassen werden. Sie enthalten beispielsweise Vorgaben für die Platz- und Straßengestaltung und dienen dazu, vernünftige Regelungen im öffentlichen Raum für noch mehr Transparenz und Rechtssicherheit für alle betroffenen Seiten zu schaffen.

Ausgearbeitet werden die Nutzungs- und Zonierungskonzepte von der zuständigen Magistratsabteilung in Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Stellen. Demnächst sollen Gespräche mit der Wirtschaftskammer Wien und dem betroffenen Bezirk folgen, um regulierende Maßnahmen für Ticketverkäufer festzusetzen.

"Kein generelles Aus am Stephansplatz"

Ein fixes Aus für alle Ticketverkäufer am Stephansplatz soll es keines geben, wohl aber eben die Definition zulässiger Verkaufszonen. Wo diese sein soll, entscheiden schlussendlich der Bezirk und die MA46. Das freut auch Dompfarrer Toni Faber: "An manchen Tagen stehen bis zu 40 Mozartverkäufer vor dem Dom. Menschen, die den Dom besuchen – egal ob Wiener oder Touristen – sollten aber ohne Belästigung in die Kirche gehen können".

Hanke: "Erstmals Grundlage für spezifische Regeln"

"Mit dieser nächsten Novelle des Gebrauchsabgabegesetzes wird der Weg zur Wahrung der öffentlichen Interessen konsequent fortgeführt, um weitere faire und für die Verwaltung vollziehbare Regelungen zu schaffen, die auf die unterschiedlichen Interessen der Anrainerinnen und Anrainer, der Wirtschaft, der Wienerinnen und Wiener und des Tourismus bestmöglich Rücksicht nehmen. Es freut mich vor allem sehr, dass wir damit erstmals eine Grundlage schaffen werden, durch Einführung einer neuen Nutzungskategorie spezifische Regelungen für Ticketverkäufer im öffentlichen Raum zu ermöglichen", erklärt Hanke.

Bezirk will Stephansplatz als "Respektzone"

"Der Nutzungsdruck in der Inneren Stadt ist enorm. Als Bezirksvorsteher kämpfe ich seit Jahren für eine Respektzone auf dem Stephansplatz. Ich begrüße daher die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und den nun gesetzten ersten Schritt, um den Ticketverkauf im öffentlichen Raum zu regulieren. Was es geben soll, sind Zonierungspläne, in denen festgelegt wird, welche Nutzung auf bestimmten Plätzen möglich ist", freut sich Figl.

Die Begutachtungsfrist für die Wiener GAG-Novelle 2019 endet am 26. Juli 2019. Nach Ablauf werden die Stellungnahmen geprüft und in die Novelle eingearbeitet. Das novellierte Gebrauchsabgabegesetz soll im September 2019 im Wiener Landtag beschlossen werden.

(lok)