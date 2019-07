Stadtbäume werden im Schotterbett gekühlt

Hitzetage sind jetzt im Sommer auch für die 480.000 Bäume in der Stadt eine Herausforderung. Damit die Schattenspender nicht austrocknen, wurde nun eine Lösung entwickelt: Das "Schwammstadt"-Prinzip schafft mehr Platz, Wasser und Luft für die Baumwurzeln. Unterhalb der befestigten Oberflächen werden Schotterkörper in grober Körnung geschaffen. Dieser Schotter wird mit Feinmaterial vermischt. Das Substrat kann für den Straßenbau verdichtet werden, behält aber die Luftporen. Die Bäume stehen wie üblich in ihren Baumscheiben, haben aber direkten Kontakt zu den lockeren Schotterkörpern und können diese durchwurzeln. Sämtliche Leitungen und Einbauten (Kanal, Wasser, Strom, Gas, Fernwärme, Telekom) können direkt im Schotter verlaufen. Das anfallende Oberflächenwasser wird entweder direkt in die Baumscheibe geleitet oder über Einlaufschächte und Drainageeinrichtungen eingebracht.

So werden Bäume in Wien gekühlt (Bild: Stadt Wien) So werden Bäume in Wien gekühlt (Bild: Stadt Wien)

Regenwasser wird so gespeichert und zurückgehalten und steht den Bäumen länger zur Verfügung. Gleichzeitig wird das Risiko von punktuellen Überflutungen bei Starkregenereignissen vermindert oder ganz verhindert.

Erster Praxistest in der Seestadt Nord

In der Seestadt Nord (Wien-Donaustadt) kommt das System schon zum Einsatz. Bei dem von der Wiener Umweltschutzabteilung (MA22) und den Wiener Stadtgärtnern weiterentwickelten System wird sichergestellt, dass Bäume auch bei großer Hitze und langer Trockenheit ausreichend mit Wasser versorgt werden. "Die Stadt Wien beschäftigt sich seit längerem intensiv mit der Thematik Stadtbaum und bestreitet neue Wege, um die 'Grünen Lungen' der Stadt auch künftig klimafit zu machen. Bäume sind gerade in den urbanen Hitzeinseln von zentraler Bedeutung", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

