Stadtchef Ludwig "trägt den Garten raus"

Bei strahlender Sonne eröffneten der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer Walter Ruck heute im neu eröffneten "Donaucafé" im Donaupark (Donaustadt) die heurige Schanigarten-Saison.

Umfrage Freuen Sie sich schon auf den Gastgarten? Ja, unbedingt.

Naja, geht so.

Nein, ich sitze lieber drinnen.

Nachdem Ludwig im letzten Jahr zwar dabei war, als Alt-Bürgermeister Michael Häupl den Startschuss für die "Openair-Saison" gab, durfte er heuer erstmals selbst als Stadtchef das "Go" geben. Und wurde prompt als "Bürgermeister Michael Häupl" begrüßt.

Gastgärten als Publikumsmagnet

Ludwig nahms mit Humor und betonte, wie wichtig die Gastgärten für die Wiener sind: "Unsere Kaffeehausbetriebe tragen mit ihren Schanigärten die Wiener Gemütlichkeit nach außen und prägen das Stadtbild auf einzigartige Weise".

Aber auch für die Wien-Besucher seien die Wiener Schanigarten ein Anziehungspunkt: "Für den klassischen Wien-Touristen gehört der Genuss einer Melange in einem der über 3.500 Wiener Schanigärten einfach zum Programm dazu – das steht für das Wiener Lebensgefühl", ergänzte Ruck.

Dass die Saisoneröffnung diesmal links der Donau, am Fuße des Donauturms, einem der "Wahrzeichen der Stadt" stattfand, freute den Floridsdorfer Ludwig ganz besonders.

"Schanigarten" der Legende nach über 250 Jahre alt

Im Unterschied zum Gastgarten befindet sich ein Schanigarten auf öffentlichem Grund, der Name geht laut Legende auf die Anweisung eines Wirten an seinen Gehilfen zurück: "Schani, trag den Garten raus!" Dies soll der Legende nach erstmals im Jahr 1756 beim "Limonadenzelt" am Graben (City) geschehen sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)