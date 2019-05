Starkregen und Stau kosten Autofahrer Nerven

Der Frühverkehr am Montag wurde für Autofahrer in Wien zur Geduldsprobe: Starke Regenfälle – sie klingen voraussichtlich bis Mittag ab –, und hohes Verkehrsaufkommen sorgten vielerorts für Stau und zähen Verkehr.

Stau bildete sich etwa auf der A23 zwischen Hirschstetten und dem Knoten Prater, sowie auf der Donauuferautobahn vor der Auffahrt auf die Südosttangente bei der Praterbrücke. Viel Geduld brauchten auch alle, die von Floridsdorf kommend bei der Nordbrücke auf die A22 auffahren wollten. Nur langsam kam man auf der A4 ab dem Flughafen Schwechat Richtung Wien voran.

Wetter bleibt unbeständig

Mit den Verkehrsbehinderungen lösen sich den Prognosen zufolge auch die Regenfälle im Laufe des späteren Vormittags auf. Die Tageshöchsttemperaturen werden in der Bundeshauptstadt um die 20-Grad-Marke liegen. Gewittrige Regenschauer können sich vereinzelt aber auch am Nachmittag noch bilden. Am Dienstag erwartet uns äußerst unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und wenig Sonne, auch Regenschauer können nicht ausgeschlossen werden..





