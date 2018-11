Handy-Park-App fiel aus: So wird jetzt gestraft

Wegen technischer Gebrechen fiel Dienstagabend zwischen 18 und 21.20 Uhr die App für das Handy-Parken aus, auch per SMS ging in vielen Fällen nichts mehr. Grund war für den rund dreistündigen Ausfall war laut A1 ein Softwarefehler. "Die Folge waren teilweise Ausfälle. In anderen Fällen hat das Parkscheinlösen übermäßig lange gedauert, wir bedauern das sehr", so Sprecherin Livia Dandrea-Böhm gegenüber "Heute".

Umfrage Waren Sie auch von der Störung betroffen? Ja, bei mir ging gar nichts.

Es hat lange gedauert, hat dann aber geklappt.

Nein, ich hatte kein Problem.

Ich habe es gestern nicht versucht.

Wird da jetzt gestraft oder nicht?

Entscheidend für die Frage, ob man trotz Ausfalls der Handy-Parken-App oder SMS straffrei sein Auto abstellen darf, ist der Erhalt einer Bestätigung für das Lösen des Parkscheines. "Erhalte ich diese nicht, dann habe ich auch keine Parkgebühr entrichtet und darf mein Auto nicht abstellen. Das Spiel 'Das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich keinen Parkschein lösen müssen' funktioniert nicht, in diesem Punkt ist die Judikatur klar", erklärt der Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste Martin Hoffer gegenüber "Heute".

Schwieriger wird die Lage, wenn der Autofahrer eine Bestätigung erhält und das System danach zusammen bricht. "Mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen, aber wenn so etwas passiert, rate ich dazu die Rechtsberatung des ÖAMTC in Anspruch zu nehmen bevor ein Organstrafmandat bezahlt wird", so Hoffer.

ÖAMTC rät: Immer auch Parkscheine in Papierform dabei haben

Weil auch jedes noch so gute Netz ausfallen kann, rät Jurist Hoffer dazu, zur Sicherheit immer auch Parkscheine aus Papier mit dabei zu haben. Wer es nicht mehr zu den Öffnungszeiten in die nächste Trafik schafft, kann seine Parkscheine seit einigen Jahren auch bei den Fahrscheinautomaten der Wiener Linien in allen U-Bahn-Stationen sowie in Zigarettenautomaten erhältlich.

