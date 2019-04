Streit in Kaffeehaus in Favoriten eskalierte

Polizeibeamten wurden am Sonntag gegen 20.10 Uhr zu einem Einsatz in ein Café in Favoriten gerufen. Zwei Lokalgäste hatten sich laut Aussagen des Kellners wegen einer Frau in die Haare bekommen.

Ein 45-Jähriger – er war der Aussendung zufolge stark betrunken – bedrohte seinen 56-jährigen Kontrahenten mit dem Umbringen. Dieser wiederum behauptete, dass er jene Frau, über die sein Gegenüber sprach, nicht kennen würde und auch nicht wüsste, weshalb sich der Mann plötzlich so aggressiv verhält.

Über 3 Promille im Blut

Die einschreitenden Polizisten hatten im Kaffeehaus jedenfalls alle Hände voll zu tun, um die Situation zu beruhigen. "Auch während der Amtshandlung verhielt sich der 45-Jährige äußerst aggressiv und bedrohte seinen Streitgegner mehrere weitere Male. Er wurde daraufhin festgenommen", so die Polizei.

Ein Bluttest ergab eine Alkoholisierung von 3,02 Promille beim 45-Jährigen. Auch der 56-Jährige hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut.

"Der 45-Jährige wurde wegen schwerer Nötigung angezeigt. Ein Einvernahme war aufgrund der starken Alkoholisierung bislang nicht möglich", so die Polizei.

