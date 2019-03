Swing Kitchen eröffnet erstes "Bike-in" Wiens

Burger mit dem Fahrrad abholen, ohne dabei absteigen zu müssen – Swing Kitchen macht's möglich.

Die achte Filiale der 2015 von Irene und Charly Schillinger gegründeten Burgerkette findet sich im Parterre des Schick Hotel Capricorno, im geschichtsträchtigen Dr.-Alma-Motzko-Seitz-Hof, am Vorplatz von Wiens einzigem "Strandhotel" am Donaukanal und ist mit einem Ausgabenfenster für Radler ausgestattet.

Damit beschreiten die Vegan-Pioniere aus Wien einen neuen Weg. Private Freizeit-Radler, Commuter sowie Botenfahrer von Essenszustelldiensten sollen gleichermaßen von dem Angebot angesprochen werden.

"Gefühlt die Hälfte unserer Kunden sind täglich nachhaltig am Radl in der City unterwegs. Wir wollen die Möglichkeit bieten – jenseits von lästiger Parkplatzsuche mit dem Auto – direkt vom Fahrrad aus easy zu bestellen, ohne es dabei auch nur abstellen oder absperren zu müssen", so Charly Schillinger.

Fahrrad Bike-in geht in Testphase

"Wir werden die nächsten Wochen beobachten wie die Radler, unsere neuen Nachbarn und die Magistrate der Stadt Wien die Idee annehmen. Wenn es so positiv läuft wie das erste Feedback aus der Fahrrad-Community, dann wollen wir eine kleine Fahrrad- und Grätzl-Oase entstehen lassen sowie eine eigene App anbieten, zur Vorbestellung von Unterwegs", erklärt der Geschäftsführer.

Erfolgreiches Konzept

Neben den vier bestehenden Standorten in Wien (Operngasse, Schottenfeldgasse, Josefstädtergasse und Währinger Straße) und einer Filiale in Graz, wurden erst kürzlich zwei Restaurants in Berlin Mitte eröffnet.

Nach Deutschland werden die beliebten "Real Vegan Burger" ab Juni auch in der Schweiz erhältlich sein. In Bern wird soeben ein altes Kino zur nächsten Swing Kitchen umgebaut.

