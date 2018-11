Täter behaupten: Mieter hat Einbruch beauftragt

Sonntag gegen 20.25 Uhr beobachtete eine aufmerksame Bewohnerin eines Wohnhauses in der Knöllgasse (Favoriten), wie zunächst zwei, dann vier Männer versuchten, in eine Wohnung gegenüber ihrer eigenen einzudringen. Sie verständigte die Polizei, welche die vier Männer noch beim Hantieren am Türschloss antreffen konnte.

Die vier Personen gaben an, dass sie auf Wunsch der abwesenden Bewohnerin der Wohnung die Türe zu öffnen versuchten. Offenbar eine fragwürdige Aussage, aber Polizeiarbeit muss sein: Die Beamten riefen bei der Mieterin an und es stellte sich heraus, dass die Männer – drei Nigerianer (21, 22, 46) und ein Simbabwer (27) – Einbrecher sein dürften. Dieser Verdacht dürfte sich spätestens bei der Sicherstellung von einschlägigem Einbruchswerkzeug erhärtet haben. Haft!

