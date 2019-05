Mann (36) attackiert Polizisten am Praterstern

Die Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag zu einem Raufhandel am Praterstern in Wien-Leopoldstadt beordert. Vor Ort bot sich den Beamten eine unübersichtliche Lage. Etwa 15 Personen standen in einer Traube zusammen, schrien sich an und schubsten sich gegenseitig.

Die Polizisten forderten Unterstützung an und bemerkten, dass sich einer aus der Gruppe der Amtshandlung entziehen wollte. Sie forderten den 36-Jährigen auf, stehen zu bleiben. Dieser verhielt sich aggressiv und kam den Polizisten in weiterer Folge durch ruckartige Bewegungen nahe.

Verdächtiger wurde rabiat

Als ihn ein Beamter wegschob, schlug der Verdächtige dessen Arm zur Seite und zog einen Schlüssel aus der Tasche, sodass es den Anschein hatte, als würde er dem Polizisten einen Stich versetzen wollen. Bei der anschließenden Festnahme widersetzte sich der Mann und biss den Beamten in die Hand.

Glücklicherweise wurde dabei nur der Handschuh des Polizisten beschädigt. Der mutmaßliche Täter wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Bezüglich des ursprünglichen Einsatzes wurde schließlich eine

Körperverletzung angezeigt, bei dem ein 22-jähriger Tatverdächtiger einen 25-jährigen Mann leicht verletzt haben soll.

