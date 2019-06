Teenies stehlen Auto, schrotten es an Baum

Gerade einmal 13 Jahre alt, aber faustdick hinter den Ohren! Der Bursch war am Mittwochvormittag in der elterlichen Wohnung einer Freundin (15) in der Breitenfurter Straße zu Besuch, als er dort den Ersatzschlüssel zum Auto ihres Vaters entdeckte – und entwendete.

Zusammen mit einem 14-Jährigen, der ebenfalls eingeladen war, entwendete er den in unmittelbarer Nähe geparkten grünen Peugeot 307 und brauste davon. Am Weg ließen sie zwei weitere Burschen (13 bzw. 15 Jahre) einsteigen und setzten ihre Fahrt zu viert fort.

Dabei wurde brüderlich geteilt – jeder der vier Österreicher durfte auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Die Spritztour dauerte offenbar bis in die Nacht hinein, denn um 00.59 Uhr wurde die Funkwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lehmanngasse wegen eines Tankbetrugs alarmiert.

Offensichtlich hatten die Jugendlichen bei einer Tankstelle auf der Raxstraße in Wien-Favoriten getankt und ihre Fahrt ohne zu zahlen fortgesetzt. Bei der Nachschau an der Zulassungsadresse des gemeldeten Kennzeichens wurde der 44-jährige Vater der 15-Jährigen angetroffen.

Crash mit Baum

Erst zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug von den Freunden seiner Tochter entwendet worden war. Kurz danach, um 01.50 Uhr früh, ging ein weiterer Einsatz bei der Landesleitzentrale ein. Ein Zeuge hatte in der Erlaaer Straße bemerkt, wie vier Jugendliche ein stark beschädigtes Auto – die ganze linke Seite war eingedrückt – eingeparkt hatten.

Weil ihm dies verdächtig vorgekommen war, hatte er die Polizei verständigt. Im Zuge der Sofortfahndung konnten die vier Halbstarken schließlich angehalten werden. Plötzlich mit der Exekutive konfrontiert zeigte sich das Quartett zu den Vorwürfen geständig. Sie hatten offenbar im 10. Bezirk einen Baum touchiert.

Die mutmaßlichen Täter wurden wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, Tankbetrugs und Verkehrsunfall mit Fahrerflucht angezeigt und in weiterer Folge ihren Betreuern bzw. Erziehungsberechtigen übergeben. Ob sie ihre Freundin je wieder daheim besuchen dürfen? Angesichts des vermutlichen Totalschadens stehen die Chancen darauf wohl schlecht.

