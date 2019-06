Tests brachten Studenten hinter Gitter

Chinesisch ist seine Muttersprache, Deutsch spricht er gut – besonders vertraut war ihm aber die Sprache des Geldes. Und so landete Shaozhen Z. am Dienstag in Wien vor Gericht, wo er den Ernst der Lage erkannte und gestand.

Konkret: Um ihm ähnlich sehenden Chinesen Niederlassungsbewilligungen, Aufenthaltstitel, die Rot-Weiß-Rot-Card und die österreichische Staatsbürgerschaft zu verschaffen, legte der 34-Jährige für sie Deutschtests ab. Insgesamt 19 Mal. Erlös: zwischen 2.000 und 4.000 Euro pro Antritt. Da ihm natürlich nicht alle Chinesen ähnlich sehen konnten, bestimmte er fünf Mittäter(innen) und vermittelte ihnen Kunden.

Richter Handsur urteilte gnädig: 22 Monate Haft, davon sieben unbedingt. Nach Anrechnung der U-Haft spazierte Shaozhen Z. am Dienstag an der Seite von Anwalt Wolm in die Freiheit. Ziel: "Mein Studium beenden."



