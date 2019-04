Töchtertag: 45 Mädchen zu Gast bei den ÖBB

Am 18. Wiener Töchtertag besuchten 2.800 Mädchen rund 180 Wiener Unternehmen, um einen Einblick in unterschiedliche, meist auch technische Berufe zu erhalten. 45 von ihnen besuchten am Donnerstag die Österreichischen Bundesbahnen in der Hauptzentrale am Wiener Hauptbahnhof.

Silvia Angelo, Vorständin ÖBB Infrastruktur AG klärte über die beruflichen Möglichkeiten für Mädchen auf: "Von 22 unterschiedlichen Lehrberufen, Lehre und Matura, Berufspraktika, Traineeprogrammen bis hin zu berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen. Gerade der technische Bereich kann für Mädchen sehr spannend sein."





Perspektivenwechsel am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof konnten die Besucherinnen erfahren, wie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sich am Bahnhof orientieren und bewegen. Fachleute, die selbst eine Behinderung oder chronische Erkrankung haben, schilderten Situationen, in denen man auf Gebärdensprache, Blindenstock oder einen Rollstuhl angewiesen ist.

Besichtigung der ÖBB-Lehrwerkstätte Wien

Vom Hauptbahnhof ging es weiter zur ÖBB-Lehrwerkstätte Wien in Favoriten. Dort wurde den Mädchen eine Führung durch die Ausbildungsräumlichkeiten geboten. Dabei durfte natürlich ein Blick in das topmoderne Zukunftslabor mit 3D-Druckern, Robotern und "Virtual Reality"-Brillen nicht fehlen.



ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister bringt der ÖBB-Konzern jährlich 459 Millionen Fahrgäste und 115 Millionen Tonnen Güter umweltfreundlich ans Ziel. Besonders klimaschonend sind die Bahnreisenden unterwegs. Denn 100 Prozent des Bahnstroms stammen aus erneuerbaren Energieträgern. Die ÖBB gehörten 2017 mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Konzernweit sorgen 41.107 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (zusätzlich rund 1.900 Lehrlinge) dafür, dass täglich rund 1,3 Millionen Reisende sicher an ihr Ziel kommen. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(no)