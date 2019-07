Top-Influencerin Tatjana Kreuzmayr gibt Job auf

Seit rund einer Woche hat sich alles im Leben der Influencerin geändert. Die Tochter des Häuptlings Waterloo Tatjana Kreuzmayr hat ihren Job an den Nagel gehangen. Acht Jahre lang war sie Volksschul-Lehrerin im 18. Bezirk. Jetzt möchte sie sich vollkommen auf "Content Kreation" fokussieren und tauscht ihre Schüler für Follower.

Tatjana Kreuzmayr über den Dächern von Wien

"Wien ist für mich einzigartig", sagt die noch 29-jährige Influencerin, die eigentlich aus Oberösterreich stammt. Im Sommer genießt sie die Wiener Rooftop-Bars und dass sie jedesmal einen anderen Blickwinkel auf den Stephansdom erhält. Derzeit sprießen die Rooftop-Bars wie Schwammerl aus dem Boden. Eine der neuesten ist die "Organic Sky Garden". Die gemietete Bar der Sofiensäle ist jeden Tag ab 17 Uhr offen und befindet sich in der Wipplingerstraße 2.

"Viele sind nur wegen mir Lehrer geworden", erzählt die Influencerin. Das ehrt sie sehr. Viele Nachrichten ihrer Follower erreichten sie und sie blickt mit Wehmut in die Vergangenheit. Die Direktorin ihrer Schule hat ihr jedoch versprochen, dass ein schulisches Comeback immer möglich sei. Jetzt will sie aber erst so richtig digital durchstarten: Neben ihrem Food-Blog und ihrem Instagram-Account gibt es neuerdings auch einen Podcast und bald auch Fashion-Neuigkeiten. Wir dürfen gespannt bleiben.

Drei Tipps für Instagrammer

Den "Heute"-Lesern gibt sie drei Tipps mit auf den Weg: Authentisch sein, coole Fotos machen und jemanden suchen, der auf dem Weg zum Ruhm beisteht.

Jung, Schön und Digital

Tatjana Kreuzmayr ist Bloggerin und Instagrammerin mit 97,2 K Follower. 2018 war sie Influencerin des Jahres. Sie ist Tochter des österreichischen Künstlers Waterloo und auch ihre ältere Schwester Natalie Kreuzmayr ist erfolgreiche Influencerin. Sie lebt in Barcelona.

