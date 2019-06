Sechs Monate Haft für U-Bahn-Schubser-Trio

Am Dienstag sind drei Männer wegen schwerer Körperverletzung zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Am 17. Februar hatten sie in der U6-Station Thaliastraße auf einen Passanten eingeschlagen. Dabei fiel der 36-Jährige sogar auf die Gleise.

Trotz Verletzungen konnte er sich selbst noch auf den Bahnsteig retten, bevor der nächste Zug einfuhr. Der mann hatte Prellungen am Kopf, an beiden Oberschenkeln und am rechten Ellenbogen erlitten, sein rechter Mittelfußknochen war gebrochen.

"Es tut mir sehr, sehr leid"



Vor Gericht bekannten sich alle drei Angeklagten schuldig, als Wiedergutmachung übergaben sie dem Anwalt des Opfers 1.500 Euro Schmerzensgeld. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Die genaueren Umstände und Ursachen der Prügelei sind nach wie vor unklar. Die drei jungen Männer (18, 19, 20) gaben die Schläge und Tritte zu. Eine Aussage wollten sie jedoch nicht machen. "Es tut mir sehr, sehr leid", sagte der 19-jährige Erstangeklagte. Einer der Gründe sei gewesen, dass sich sich bedroht gefühlt hatten.

Das ist passiert



Vor der Tat waren die drei jungen Männer feiern gewesen, hatten reichlich Alkohol konsumiert. Gegen 4 Uhr Früh trafen sie am Nachhauseweg am U6-Bahnsteig Richtung Floridsdorf auf den ebenfalls alkoholisierten 36-Jährigen.

Nach einer vorausgehenden verbalen Auseinandersetzung dürften die drei Männer das Opfer mit Fußtritten und Schlägen - auch gegen den Kopf - traktiert haben. Zeugen verständigten die Polizei.

