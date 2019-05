Am Schlingermarkt 12. Mai 2019 15:15; Akt: 12.05.2019 15:15 Print

Futuristisches Klimazelt gegen urbane Hitzepole

Was tun gegen Hitzepole in der Stadt? Eine Antwort liefert die mobile Kühloase "Airship.01", die noch bis 19. Mai in Floridsdorf besucht werden kann.