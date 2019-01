Umstrittene Saudi-Schule in Wien sperrt zu

Bereits vor Jahren versuchte die Bildungsdirektion Wien der Saudische Schule (Saudi Arabian School) in der Reisnergasse in Wien-Landstraße den Betrieb zu untersagen. Grund waren Lehrbücher, deren Inhalte nicht nur den bildungspolitischen Grundsätzen der Stadt Wien widerspreche, sondern laut Berichten sogar den Grundrechten.

Trotz rechtlichem Erfolg, zog das Königreich Saudi-Arabien nun offenbar trotzdem die Reißleine und beschloss, die Schule zu schließen. Das berichtet der "Kurier" am Donnerstag. Das kommt einigermaßen überraschen, nachdem die Schule, an der rund 150 saudische Diplomatenkinder unterrichtet werden, ihren Rechtsstreit gegen die Stadt Wien gewann.

"Ersatzlose Schließung", 35 Lehrer entlassen

Ddas Königreich Saudi-Arabien hat offenbar über den Wiener Anwalt Erich R. insgesamt 35 Lehrer der Saudischen Schule – darunter 22 Frauen – zur Kündigung beim Arbeitsmarktservice (AMS) Wien angemeldet. Die Dienstverhältnisse sollen zum Stichtag 29. Februar 2019 aufgelöst werden. Das Königreich hat die "ersatzlose Schließung" der Schule angeordnet. Begründung dafür liegt noch keine vor.

In der Wiener Bildungsdirektion war man am Donnerstag über die Schließung noch nicht informiert, wie deren Sprecher Matias Meissner dem "Kurier" auf Anfrage bestätigt. Man sei aber an diesen "Informationen sehr interessiert".

Stadt Wien wollte Schulbetrieb untersagen

Im Jahr 2015 waren an der Saudischen Schule – die übrigens keine religiöse Privatschule, sondern nur für Kinder saudischer Diplomaten gedacht ist – Lehrbücher entdeckt worden, die angeblich den Grundrechten widersprechen würden. Die Stadt Wien untersagte den Lehrbetrieb, blitzte damit aber vor dem Verwaltungsgerichtshof im Jahr 2016 ab.



