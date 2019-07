Diebe rasen bei Rot über Ampel, schießen Pkw ab

Der nächtliche Crash ereignete sich laut Wiener Polizei am Samstag gegen 1.45 Uhr früh. Ein 45-Jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in der Eichenstraße in Fahrtrichtung Gürtel und wollte die Kreuzung mit der Längenfeldgasse in gerader Richtung übersetzen.

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel ihm grünes Licht angezeigt hatte. Von der Längenfeldgasse in Fahrtrichtung stadtauswärts kommend, schoss aber plötzlich ein anderes Fahrzeug – vermutlich bei Rotlicht – in die Kreuzung mit der Eichenstraße.

Männer-Trio flüchtete nach Crash

Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 45-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt, in ein Spital gebracht und anschließend in häusliche Pflege entlassen.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stiegen drei derzeit noch unbekannte männliche Personen aus dem zweiten Unfallfahrzeug aus und ergriffen die Flucht.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass sowohl der Pkw als auch die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

