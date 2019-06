Unfall mit E-Scooter: 27-Jähriger schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 27-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag ins Spital gebracht werden. Er war auf einem Schutzweg an der Kreuzung Ghegagasse/Heeresmuseumsstraße in Wien-Landstraße von einem Auto erfasst worden. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 15 Uhr.

Die Unfallursache steht für die Polizei schon fest. Der Mann soll mit einem E-Scooter bei Rot über den Schutzweg gefahren sein. Diese vorschriftswidrige Verwendung des Verkehrsmittels soll schuld an dem Unfall sein.

Davor sei er zudem unerlaubter Weise auf dem Gehsteig gefahren, heißt es.

Es ist nicht der erste Unfall mit einem E-Scooter in Wien. Erst am 30. Mai kam es zu einem ähnlichen Vorfall, auch da rammte ein Auto einen Mann, der auf einem E-Scooter regelwidrig unterwegs gewesen sein soll.

