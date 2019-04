Für diese Studien muss man sich registrieren

An der Universität Wien werden im kommenden Studienjahr 2019/20 in einigen weiteren Studien Aufnahmeverfahren stattfinden. Die Frist für die Registrierung dazu endet für viele Studien wie etwa in den Rechtswissenschaften, der Informatik und der Chemie bereits am 15. Mai 2019.

Online Test entscheidet über die Zukunft

Um am Aufnahmeverfahren teilnehmen zu können, ist die Absolvierung eines Online-Self-Assessments sowie eine rechtzeitige Registrierung erforderlich. Am 15. Mai endet die Frist für folgende Studien:

• Rechtswissenschaften

• Betriebswirtschaft

• Internationale Betriebswirtschaft

• Volkswirtschaftslehre

• Informatik

• Wirtschaftsinformatik

• Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

• English and American Studies

• Chemie

Maturanten übersehen oft die Deadline

"Jetzt ist die ideale Zeit, um sich mit der Wahl des Studiums zu beschäftigen und sich über die Zulassung zu informieren", so Christa Schnabl, Vizerektorin für Studium und Lehre an der Universität Wien. "Im Maturastress übersieht man schnell eine Deadline. Wichtig ist, genug Zeit für diese wichtige Entscheidung einzuplanen, denn am 16. Mai ist es für gewisse Studien zu spät." Für zehn weitere Studien mit Aufnahme-/Eignungsverfahren endet die Registrierungsfrist am 15. Juli 2019.

Die schriftlichen Aufnahmetests finden nur dann statt, wenn die Anzahl der Registrierungen die Zahl der verfügbaren Studienplätze übersteigt.

Self-Assessment und uniorientiert

Um die Studienwahl zu erleichtern, bekommen Studieninteressierte beim Online-Self-Assessment (OSA) einen ersten Einblick in das gewählte Studium und können somit unverbindlich testen, ob sich ihre Erwartungen und Interessen im Studium wiederfinden.

Die Universität Wien lädt Studieninteressierte zudem am Donnerstag, 11. und Freitag, 12. April, zu "uniorientiert", den Tagen der offenen Tür, ein. Dort haben zukünftige Studierende die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch an 50 Infoständen über das Studienangebot, den Studierendenalltag und über Services rund ums Studium auszutauschen. Bei Probevorlesungen, Infovorträgen und Führungen erfahren Studieninteressierte alles über mehr als 160 Studien, die an der Universität Wien zur Auswahl stehen.

