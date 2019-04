Wien-Penzing 14. April 2019 10:36; Akt: 14.04.2019 11:17 Print

Vater flüchtet vor tobendem Sohn (34)

Noch vor dem Mittagessen gerieten sich am Samstag Vater und Sohn in der elterlichen Wohnung kräftig in die Haare. So sehr, dass der 64-Jährige vor seinem Junior die Flucht ergriff.