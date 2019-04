Wien-Penzing 23. April 2019 15:06; Akt: 23.04.2019 15:06 Print

Verdächtiger öffnet WEGA Tür zu Hanfplantage

Mehr als 200 Hanfpflanzen standen in voller Blüte, als die Polizei in die Wohnung in der Hadikgasse gelangte. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen.