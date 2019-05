Pkw-Lenker (39) fällt Straßenlaterne – Sperre

Ein 39-jähriger Mann kam Donnerstag, gegen 15.16 Uhr mit einem aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Breitenleer Straße ab. Das Auto knallte in den Straßengraben und touchierte einen Laternenmast am rechten Fahrbahnrand. Der Mast wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und stürzte in Richtung Fahrbahn, wurde jedoch von der noch hängenden Stromleitung aufgefangen.





Der Fahrzeuglenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei dem Mann wurde bei einer Untersuchung des Blutalkoholgehaltes ein Messwert von 2,16 Promille gemessen. Ihm wurde in Folge der Führerschein vorläufig abgenommen.



Der beschädigte Lichtmast blockierte die Fahrbahn der Breitenleer Straße in beide Fahrtrichtungen. Durch Kräfte der Magistratsabteilung 33 und der Feuerwehr wurde der Mast schließlich entfernt.

