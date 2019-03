Frau bring Radler zu Sturz und spaziert einfach davon

Laut einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Wien war der 58-Jähriger am Mittwochnachmittag mit einem Fahrrad in der Wipplinger Straße in Fahrtrichtung Schottenring unterwegs, als es gegen 16.15 Uhr zu dem Unfall kam.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine unbekannte Frau aus einem beige lackierten Fiat 500 ausgestiegen sein und wollte laut Angaben des 58-Jährigen unmittelbar vor dem Fahrrad die Fahrbahn überqueren.

Um eine Kollision zu vermeiden musste der Radler abbremsen und kam in weiterer Folge zu Sturz wobei er unbestimmten Grades verletzt wurde. Die unbekannte Frau (blond, ca. 40-50 Jahre alt) verließ ohne mit der Wimper zu zucken einfach die Unfallstelle.

Der 58-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und danach in ein Spital gebracht.

