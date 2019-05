Verletztes Unfallopfer nach Crash angezeigt

Ein 18-Jähriger war mit einem Klein-Lkw auf der Oberlaaer Straße unterwegs. Auf Höhe Ordnungsnummer 231 hielt er plötzlich an, weil er seine Cousine am Gehsteig gesehen hatte. Diese wollte er einsteigen lassen, weswegen er laut eigenen Angaben nach rechts blinkte und den Retourgang einlegte, um ein paar Meter zurückzuschieben.



Eine 22-jährige Autofahrerin bemerkte den Klein-Lkw zu spät und konnte nicht mehr anhalten, woraufhin es zum Auffahrunfall kam. Dabei erlitt die Frau Knie-, Schulter- und Gesichtsverletzungen, wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht, konnte von dort aber später in häusliche Pflege entlassen werden.

Führerschein entzogen

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass das 22-jährige Opfer ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war.

Denn aufgrund einer Geschwindigkeitsübertretung während ihrer Zeit als Probeführerschein-Besitzerin am 17. September 2018 auf der Laaerbergstraße war sie zu einer Nachschulung verpflichtet worden.

Da sie diese innerhalb der viermonatigen Frist nicht wahrnahm, wurde ein Führerschein-Entzugsverfahren eingeleitet. Trotz behördlicher Aufforderung lieferte sie den Führerschein jedoch bislang nicht ab. Sie wurde nach dem Führerscheingesetz angezeigt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)