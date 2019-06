Volksfest-Stimmung in der City

Steffl-Kirtag:

Standln, Blasmusik, Zuckerwatte: Sonntag um 22.15 Uhr gibt’s ein Orgel-Nachtkonzert im Dom. Bis Montag am Stephansplatz. stefflkirtag.at

Nationen-Fest:

Am Sonntag in den Blumengärten Hirschstetten (Donaustadt): Auf dem Festival der Nationen gibt es Snacks aus aller Welt und viel Folklore: 9.30 bis 18 Uhr.

Unterhaltung für Kinofreunde

Straßenfest:

Morgen (ab 14 Uhr) und am Sonntag (ab 11) in der Zollergasse.

Kino am Dach:

Am 7.6 "The Favorite", am 8.6 "Bohemian Rhapsody": Hauptbibliothek, Urban-Loritz-Platz, 21 h.

Vegan-Hits vor MQ:

Streetfood-Markt, Musik und Workshops am Veganmania-Festival vor dem MuseumsQuartier, Fr.–Mo., veganmania.at .

