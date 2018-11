Mit 60 Jahren – vom Banker zum Mediziner

Wenn jemand einen beeindruckenden Lebenslauf vorweisen kann, dann ist es definitiv er: der Wiener Peter Pollak (78).

Nach seinem Wirtschaftsstudium an der Hochschule für Welthandel in Wien (Promotion zum Doktor) und an der University of Minnesota (Ph.D.) begann Pollak an der Weltbank in Washington D.C. Nach insgesamt 26 Jahren als Financier von Energieprojekten in Asien, und kurz vor seiner Pensionierung, dann der mutige Entschluss:

Es folgte ein Medizinstudium in Wien. Mit fast 60 Jahren! Von 1999 bis 2005 war das. Zur selben Zeit studierte auch sein 23-jähriger Sohn Medizin in Amerika, an der University of Virginia. "Er schloss sein Studium drei Monate vor mir ab", so Pollak gegenüber "Heute".

"Arzt zu sein – nichts hat mir je mehr Spaß gemacht"

In den USA dauert ein Medizinstudium in der Regel nur vier Jahre. Wichtige Fächer wie Physik oder Chemie werden bereits am College unterrichtet. Das Medizinstudium beginnt meist erst danach. "Als mein Sohn sein Studium begann, hatte ich bereits zwei Jahre Medizinstudium hinter mir. Wir haben 2005 dann fast gleichzeitig unsere Studien beendet", erzählt der Wiener im "Heute"-Gespräch.

Und wie kam’s zur Entscheidung? "Ich hätte noch sechs Jahre bis zu meiner Pensionierung gehabt, die Arbeit in den Entwicklungsländern war auch eine spannende Zeit. Aber ich fühlte, dass das vielleicht der letzte Zeitpunkt war an dem ich noch etwas Größeres in meinem Leben unternehmen konnte. Ich wollte denjenigen etwas zurückgeben die es am notwendigsten brauchen. Und zwar als Arzt", so der Dreifach-Vater.

Aber auch nach dem Medizinstudium machte Pollak keine Verschnaufpause. 2009 schloss er eine Ausbildung zum Notfallmediziner ab. Seit 2013 ist er immer wieder für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. So zum Beispiel in Syrien, in Nepal und im Südsudan. "Nichts hat mir in meinem Leben mehr Freude gemacht als Arzt zu sein", so Pollak zu"Heute".

