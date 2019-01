Wien-Neubau 20. Januar 2019 10:20; Akt: 20.01.2019 10:46 Print

80-Jähriger feuerte in Wohnung Schüsse ab

Am Samstagabend rückte die WEGA zu einem Einsatz in die Kaiserstraße aus. In einer Wohnung wurden mehrere Schüsse abgefeuert.